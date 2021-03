Il nuovo Dpcm è già vecchio, arriva la super zona rossa con il lockdown del weekend

Il nuovo Dpcm non reggerà nemmeno un settimana. Sono infatti in arrivo per venerdì 12 marzo nuove strette. Oggi il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce per valutare altre misure restrittive da proporre al governo Draghi dopo le proposte sulla super zona rossa e sul lockdown nazionale duro da imporre nel fine settimana circolate negli ultimi giorni.

Il lockdown nazionale scatterà se i dati dei contagi dovessero superare la soglia dei 30mila al giorno e dopo il parere del Cts si riunirà la cabina di regia del governoper cominciare a prendere le decisioni visto che un intervento legislativo (un decreto legge o un Dpcm, ma più probabilmente il primo) potrebbe arrivare già entro venerdì 12 marzo. Nel dettaglio, le misure allo studio sono la stretta e le chiusure nelle aree ad alto rischio, l'Italia in zona rossa nei weekend come a Natale e l'anticipo del coprifuoco forse già alle 19.

Super zona rossa nel weekend e arancione scuro in tutta Italia: le ipotesi per Draghi sul lockdown nazionale

L'Italia intanto supera i 100mila morti dall'inizio della pandemia e le varianti del virus spingono verso l'alto la curva dei contagi e riportano in sofferenza gli ospedali, con le terapie intensive di 11 regioni già sopra la soglia critica del 30% mentre il Bollettino di ieri della Protezione Civile riportava ieri 13902 contagi e un tasso di positività stabile al 7,4%. Le ipotesi sono delle chiusure generalizzate nei weekend, delle zone rosse più severe, come fu a Codogno nella prima ondata, e il criterio di 250 casi ogni 100 mila abitanti per entrare automaticamente in zona rossa. Si attende anche il Report #43 dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute, visto che con il nuovo monitoraggio la maggior parte delle regioni finirà in fascia rossa e arancione (in giallo potrebbero rimanere solo Sardegna, Sicilia e forse Valle d'Aosta e Liguria) e dunque scatteranno le misure più restrittive, con la chiusura dei ristoranti anche a pranzo, in arancio, e dei negozi, in rosso. Secondo le indiscrezioni le proposte sul tavolo del Cts sono le seguenti, ma il governo potrebbe anche orientarsi verso la zona arancione scuro in tutta Italia nei feriali e la zona rossa nei festivi

chiusure generalizzate nei fine settimana;

zone rosse più rigide (con una super zona rossa in arrivo);

il criterio di 250 casi ogni 100mila abitanti per entrare automaticamente in zona rossa

In buona sostanza si sta lavorando per omogeneizzare i provvedimenti in tutta Italia. Con il mantra delle chiusure, nonostante il Paese sia in una condizione economica disastrosa, che non cambiaerà ma anzi si farà ancora più duro. C'è anche chi parla di altri due mesi di chiusure. Vediamo intanto di contestualizzare le ipotesi più concrete a cui si sta lavorando a Roma.

Il weekend

Un vero e proprio lockdown dovrà scattare in tutta Italia il sabato e la domenica. Lo scorso weekend in zona arancone scuro a Como ha però dimostrato che la misura è stata sufficiente a creare alcin assembramento. Tuttavia questo nuovo provevdimento riguarderebbe le Regione in zona gialla. Una decisione politica che porterebbe anche lì alla chiusura di bar e ristornati.

I negozi

Possibili modifiche sono allo studio anche per le attività. La chiusura dei grandi magazzini e dei centri commerciali, ma anche di alcuni negozi, potrebbe scattare in tutte quelle regioni — anche in fascia gialla e arancione — dove si prevede la chiusura delle scuole. Ed è questo un raginamento con un senso difficile da discutere. Perché chiudere le scuole e tenere aperto tutto è una decisione inspiegabile, soprattutto in Italia dove le ore di didattica perse sono tra le più alte in Europa.

Teatri

Di fronte a questa situazione difficile pensare che i teatri possano riaprire il 27. A parte il fatto che nessuno ha messo in conto che un teatro necessiti di una certa programmazione, in molti, vista anche l'esperienza degli impianti dello sci, avevano già considerato chiusa questa stagione. Al chiuso difficile ipotizzare date prima di ottobre 2021. Sarebbe già un successo tornare ai concerti in estate all'aperto, seppure in piccole location,