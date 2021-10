Si torna a ballare in discoteca, le regole proposte per la riapertura

Un anno di chiusura per le discoteche e le sale da ballo e finalmente ci sono alcuni segnali che fanno pensare alla loro riapertura. Gli esperti del Cts, come riportato anche su Today.it, dopo aver attentamente valutato la situazione epidemiologica ritengono che in zona bianca le discoteche possano riaprire. Al momento si parla di una capienza (che comprende anche il personale) del 35% al chiuso e del 50% all'aperto. Obbligatorio il green pass e l'utilizzo della mascherina ad eccezione del ballo, paragonabile alle attività fisiche al chiuso.

Ecco il riassunto delle norme decise, almeno fino ad ore, per l'eventuale riapertura delle discoteche:

possono riaprire solo se si trovano in zona bianca;

la capienza massima sarà oari al 35% al chiuso e al 50% all'aperto;

obbligatoria la registrazione all'ingresso;

entra solo chi è in possesso del green pass;

gli impianti di aereazione dovranno essere presenti nella sala e funzionanti;

uso obbligatorio di bicchieri monouso;

sanificazione dei locali;

mascherina sempre indossata tranne nel momento del ballo.

Il Consiglio dei ministri per la riapertura

Potrebbe essere convocato già domani, giovedi 7 ottobre, un nuovo consiglio per aumentare la capienza di teatri, cinema e impianti sportivi, occasione in cui resta possibile un confronto sulla riapertura delle discoteche dopo il parere di ieri del Cts.

Dai gestori delle discoteche un mezzo sorriso: "L'importante è riaprire ma così le condizioni non sono favorevoli, perché incideranno sui costi, mi auguro che in sede di Cdm si possano rivedere le percentuali sulla capienza nei prossimi giorni. Altrimenti in queste condizioni per molti sarà difficile riaprire" spiega il presidente del Silb - il sindacato dei gestori delle sale da ballo - Maurizio Pasca.