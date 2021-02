Effetto Draghi, non si esce dalla Lombardia sino al 27 marzo. Vietate le visite ad amici e parenti in zona rossa

Il consiglio dei ministri, riunito stamattina 22 febbario dalle 9.30, ha preso le sue decisioni ed ha firmato il nuovo decreto legge covid.

Come già anticipato, fino al 27 marzo 2021 sono vietati gli spostamenti tra le regioni. Restano le deroghe, ovvero è "consentito spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5.00 e le 22.00, prima del coprifuoco che resta ancora in vigore, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro"

Le novità più saliente del decreto Draghi, sono quelle relative agli spostamenti: tra le regioni rosse o le micro zone rosse la deroga non è più in vigore e non non sarà più possibile fare visita a parenti e amici.