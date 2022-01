Approvato il nuovo decreto: obbligo vaccinale per gli over 50

Dopo le tensioni con la Lega, e la necessaria mediazione, il governo ha approvato il nuovo atteso decreto con misure per il contenimento della pandemia che sta registrando dati preoccupanti anche oggi.

Obbligo vaccinale

- l'obbligo di vaccinazione per gli over 50 che non lavorano (fino al 15 giugno);

- dal 15 febbraio, l'obbligo del super green pass (che viene dato a chi è vaccinato o guarito dal Covid) per tutti gli over 50 sui luoghi di lavoro pubblici e privati.

Per servizi alla persona e per entrare nei negozi sarà invece sufficiente il green pass base e non quello super, questo dopo la mediazione con la Lega che aveva minacciato di non frimare il decreto.

Il consiglio dei ministri ha approvato quindi all'unanimità il nuovo decreto legge con le misure anticovid. Via libera che prevede, come detto, il super gran pass per gli over 50 sul posto di lavoro e l'obbligo vaccinale per chi ha ha più di 50 anni ed è senza lavoro. Per andare in banca, dal parrucchiere, dall'estetista o nei centri commerciali sarà comunque necessario il green pass semplice, ovvero l'obbligo - finora non previsto - di essere vaccinati, guariti o in possesso dell'esito di un tampone negativo. Non ci sarebbero al momento ulteriori limitazioni per la partecipazione agli eventi sportivi quali la capienza di stadi e palazzetti dello sport.

I limiti per Dad nelle scuole

Tra le nuove misure anti-Covid anche la proposta del Governo sulle misure per le quarantene in vista del ritorno in classe a gennaio.

Alle scuole elementari, con un solo contagio, alla classe si applica la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare, si resta in presenza. Ma con due va tutta in Dad.

Alle scuole superiori e alle medie al quarto caso classe in Dad per 10 giorni. Con tre casi Dad per i non vaccinati.

Anche alle superiori, con fino a due casi è prevista autosorveglianza per tutti e utilizzo Ffp2 e didattica in presenza. dico vaccinatore