Covid a Como, i dati dell'8 gennaio: 148 nuovi casi

Secondo i dati forniti da Regione Lombardi l'8 gennaio 2021 a fronte di 18.415 tamponi effettuati sono 1.963 i nuovi positivi (10,6%). I guariti/dimessi sono 1.395.

I dati dell'8 gennaio

- i tamponi effettuati: 18.415 totale complessivo: 4.998.160

- i nuovi casi positivi: 1.963 (di cui 102 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 414.643 (+1.395), di cui 3.637 dimessi e 411.006 guariti

- in terapia intensiva: 466 (-7)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.436 (+73)

- i decessi, totale complessivo: 25.665 (+133)

I nuovi casi per provincia

Milano: 565 di cui 199 a Milano città;

Bergamo: 65;

Brescia: 376;

Como: 148;

Cremona: 18;

Lecco: 29;

Lodi: 50;

Mantova: 158;

Monza e Brianza: 106;

Pavia: 130;

Sondrio: 123;

Varese: 144.