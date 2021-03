Cri di Lomazzo: la campagna screening con tampone rapido antigenico

L'iniziativa è nata dalla collaborazione di Croce Rossa Italiana Lomazzo con le amministrazioni comunali di Lomazzo, Bregnano, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Limido Comasco, Rovello Porro e Turate. In questo periodo di emergenza che, purtroppo, ha colpito anche il territorio comasco la Croce Rossa Italiana di Lomazzo è nuovamente in prima linea per soddisfare i bisogni della popolazione.

Decine e decine le chiamate che giungono quotidianamente al centralino di CRI Lomazzo per richiedere informazioni o per prenotare un tampone. Quasi 3mila i tamponi sino ad oggi effettuati a privati, società sportive o in aziende del territorio. I volontari sono infatti quotidianamente impegnati sia nella campagna di “screening di massa”, avviato in collaborazione con i sindaci di 8 comuni della Bassa Comasca, che a supporto delle società sportive per il progetto “allenamenti in sicurezza” o nelle aziende, per il progetto “lavoriamo in sicurezza”.

Il costo del tampone servirà a coprire le spese del materiale e dei professionisti sanitari ed eventuali ricavi verranno messi nuovamente a disposizione della comunità in termini di servizi per la popolazione. E’ infatti ancora attivo e gratuito il servizio di pronto-farmaco e di pronto-biancheria a favore di persone in isolamento domiciliare o ricoverate negli ospedali della provincia.

Per prenotare il tampone o per maggiori informazioni: https://www.crilomazzo.org/tamponi/

Per lo screening in modalità drive-in, la prossima settimana saremo presenti a:

• 15/03/2021 | Bregnano - dalle 14:00 alle 16:00 - Piazzale Via Kennedy-Via Paù

• 16/03/2021 | Guanzate - dalle 11:00 alle 13:00 - Parcheggio del cimitero

• 17/03/2021 | Lomazzo - dalle 11:00 alle 13:00 - Piazzale Via del Rampanone

• 18/03/2021 | Turate - dalle 11:00 alle 13:00 - Posteggio Polifunzionale via Galilei

• 19/03/2021 | Bregnano - dalle 14:00 alle 16:00 - Piazzale Via Kennedy-Via Paù

• 20/03/2021 | Lomazzo - dalle 10:00 alle 13:00 - Piazzale Via del Rampanone

Aziende o società sportive interessate ai progetti di screening “on-site”, possono scrivere una email a info@crilomazzo.org