Vaccini anti covid, al via la quarta dose per over 80 e soggetti fragili

L'11 aprile comincia in Lombardia la campagna per la quarta dose di vaccino anti covid. Subito coinvolte 650 mila persone tra over 80 (che hanno ricevuto la terza dose da almeno 4 mesi) e i soggetti fragili che hanno più di 60 anni d'età (che hanno patologie cardiovascolari, malattie neurologiche o respiratorie, sclerosi multipla, diabete, anemie, fibrosi cistica, talassemia e grave obesità).

I primi a sottoporsi alla quarta dose saranno gli ospiti delle Rsa che riceveranno il vaccino direttamente nella struttura dove soggiornano. Per gli altri over 80 e i fragili dai 60 ai 79 anni non sono state ancora date indicazioni precise. La riunione per definire i dettagli è prevista in Regione Lombardia lunedì 11 aprile. Si suppone che verranno utilizzate le stesse modalità ovvero registrazione presso il portale della regione e inoculazione negli hub esistenti o in farmacia. Non è prevista la quarta dose per chi si è contagiato dopo la terza.