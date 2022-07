Covid, l’ospedale di Menaggio sospende le visite dei parenti

All’ospedale di Menaggio da ieri 8 luglio si è reso necessario sospendere le visite dei parenti in quanto a seguito degli screening periodici che vengono promossi, nove pazienti ricoverati nel reparto di Medicina Generale, per altre patologie, sono risultati positivi (tutti asintomatici o pauci sintomatici). Il reparto è stato quindi suddiviso in due aree separate e isolate in modo da non sospendere l’accettazione di nuovi pazienti. “Serve la massima attenzione e collaborazione da parte di tutti nel rispetto scrupoloso e prudente delle consuete buone norme di comportamento” osserva il direttore sanitario di Asst Lariana, il dottor Matteo Soccio (il riferimento è all’utilizzo della mascherina, del lavaggio delle mani, del distanziamento sociale).