Quando potremo toglierci le mascherine (anche al chiuso)?

Con la fine dello stato di emergenza e il graduale allentamento dell'utilizzo del green pass ci si domanda quando potremo toglierci le mascherine nei luoghi chiusi. La data ipotizzata è il 1° maggio anche se il ministro della Salute, Roberto Speranza invita alla prudenza: "Lo stato d'emergenza è finito, ma la la pandemia no: per questo servono ancora prudenza e gradualità"

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, d'altro canto, come riportato dai colleghi di MilanoToday, consiglia l’uso delle mascherine anche dopo la fine dello stato di emergenza: "...non bisogna abbassare la guardia, bisogna cercare di mantenere certi comportamenti per evitare conseguenza più negative".

La decisione entro 15 giorni

Per la terza decade di aprile è in programma una valutazione relativa all'uso delle mascherine, per decidere come orientarsi a partire del 1 maggio, data attualmente prevista per la fine dell'obbligo di indossarle nei luoghi chiusi, ha detto il ministro della Salute. "Continuo a considerare le mascherine fondamentali. In questo momento sono obbligatorie al chiuso e - ha detto il ministro - ne valuteremo l'utilizzo nella terza decade di aprile, per capire bene quali scelte compiere dal primo maggio".

Qualche giorno fa Walter Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, aveva predicato molta prudenza. "L'uso della mascherina, fino a che ci sarà la pandemia, è inderogabile. Nel piano del governo - ha spiegato - c'è la possibilità di togliere le mascherine al chiuso dal primo maggio. Ma c'è anche la garanzia, sia da parte del presidente del Consiglio sia da parte del ministro della Salute, di monitorare con grande attenzione la curva epidemica e decidere di conseguenza. In aprile monitoreremo quindi, ma mi sembra molto difficile poterla togliere, al chiuso, dal primo maggio". Non solo. "Tutti i Paesi che hanno dato scelto di togliere la mascherina al chiuso - ha ricordato Ricciardi - hanno dovuto fare marcia indietro e ripristinarla. Ma proprio tutti: l'Austria, la Francia, la Germania".

Mascherine al chiuso fino al 30 aprile: le regole

Al momento fino al 30 aprile 2022 le mascherine sono ancora obbligatorie in tutti i luoghi al chiuso, escluse le abitazioni private. Per le scuole la mascherina chirurgica è stata resa obbligatoria fino alla fine dell'anno scolastico.

In alcuni casi è necessaria fino a nuove disposizioni la mascherina anche all'aperto, in particolare per spettacoli teatrali, arene cinematografiche, concerti e stadi. Se al chiuso per queste attività (film, concerti, gare sportive) è ancora obbligatoria la mascherina Ffp2 (insieme al green pass rafforzato).

Mascherina di tipo Ffp2 obbligatoria per aerei, treni Alta velocità e Intercity, traghetti e autobus di linea per trasporto intraregionale (dove serve il green pass). Ffp2 anche su autobus, metropolitane, funivie, cabinovie e seggiovie (anche se non serve alcun tipo di certificazione).