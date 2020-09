L'invenzione di un comasco per scambiarsi soldi a prova di Covid: ecco come funziona (video)

Un oggetto brevettato da poco la cui funzione è quella di azzerare il rischio di trasmissione di qualsiasi tipo di virus e batteri attraverso lo scambio di soldi tra persone. Questa l'invenzione di Enzo Tafuri, che vive da anni in provincia di Como, ma è originario di Giugliano in Campania pv di Napoli

Con questo semplicissimo strumento dalle dimensioni molto ridotte, le persone che lavorano manipolando soldi (cassieri,farmacisti, panettieri, ambulanti etc) potranno incassare moneta e banconote, dare resto, senza mai avere il contatto diretto con il denaro e di conseguenza avere sempre le mani igienizzate senza l' uso di guanti inquinanti e disinfettanti costosi. «Io lo sto gia usando, dice Enzo, nella mia attività e tutte le persone, oltre a complimentarsi per l' ingegno e funzionalità di questo semplicissimo oggetto, si chiedono come mai io sia l' unico ad usarlo e come mai non ci sia ancora un azienda disposta a produrne»

