La situazione covid a Como: "La malattia appare meno grave, aumentano gli anziani contagiati"

Come ogni settimana Ats Insubria invia il report della situazione covid per quanto riguarda il territorio di competenza.

"L’esame settimanale dell’andamento dei contagi - scrivono - mostra una moderata tendenza alla riduzione dei contagi. RDt tende ad un valore di poco inferiore a 1, a testimonianza di una sempre maggiore riduzione del numero dei contagi. Il numero di nuovi positivi, distinti per fasce di età, evidenzia un discreto aumento percentuale di soggetti più anziani contagiati. Questo può essere dovuto al fatto che tali soggetti hanno effettuato la dose booster negli ultimi mesi dello scorso anno e, pertanto, la capacità protettiva del vaccino all’infezione potrebbe essersi ridotta. In ogni caso la malattia appare, comunque, meno grave, come testimonia la riduzione del numero di pazienti ricoverati”.