Covid in Lombardia e a Como: i dati di oggi 8 maggio 2021. In calo i positivi e i ricoverati

Sono 1.584 i nuovi casi positivi al covid riscontrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti come di consueto nel pomeriggio di sabato 8 maggio. Sono stati 52.497 i tamponi, per un tasso di positività del 3,02%. I contagi sono dunque in calo rispetto al giorno precedente. Calano anche i ricoverati negli ospedali. Nei reparti non critici sono ora 2.850 i pazienti ricoverati, mentre venerdì erano 2.968. Il saldo è quindi di 118 pazienti in meno.

Nelle terapie intensive, invece, i degenti sono 490, uno in meno rispetto a venerdì.

A Como e provincia i nuovi casi sono 115, ieri erano 136.

I dati per provincia

Milano 424,

Brescia 169,

Varese 169,

Monza e Brianza 164,

Bergamo 157,

Pavia 90,

Mantova 85,

Cremona 49,

Lecco 44,

Lodi 56,

Sondrio 29.