Covid a Como, i dati del 18 aprile 2021: 102 nuovi casi

Come ogni giorno la Protezione civile ha diffuso i dati inerenti il la pandemia in corso. Oggi, 18 aprile 2021, in Lombardia sono 1782 i nuovi positivi. I pazienti guariti/dimessi sono 3142. I pazienti in intensiva sono in totale 722 (-1). Il rapporto positivi/ tamponi ( 32.284 quelli effettuati) è del 5,2%. Nei reparti covid non di terapia intensiva calano i ricoveri e si arriva a 4716 (-185).

64 i decessi nelle ultime 24 ore. A como e provncia i nuovi casi registrati sono 102, ieri erano 233.

I dati covid del 18 aprile delle province della Lombardia

Milano 599

Brescia 287

Bergamo 135

Monza e Brianza 179

Mantova 119

Pavia 72

Lecco 66

Cremona 66

Varese 55

Lodi 25

Sondrio 40