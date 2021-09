Covid a Como, i dati del 5 settembre: 29 nuovi casi

In Lombardia in base al bollettino diffuso domenica 5 settembre dal ministero della salute, nelle ultime 24 ore sono stati scoperti altri 404 positivi al covid a fronte di 55.235 tamponi. Il rapporto fra casi testati e nuovi contagi è sotto l'1%, in deciso calo rispetto a ieri. Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 115 persone che hanno contratto il coronavirus.

Non positivi i numeri che arrivano dagli ospedali. Aumentano di 1 i ricoveri nelle terapie intensive, che adesso curano 58 pazienti. Salgono anche i ricoveri nei reparti ordinari: i posti letto occupati, ad ora, sono 365, + 13 rispetto a ieri. Due i morti nell'ultima giornata. Da inizio dell'epidemia il tragico bilancio totale della vittime in Lombardia è di 33.933. A Como inuovi casi sono 29, ieri erano 35.

I dati per provincia in Lombardia

Milano 115,

Brescia 61,

Monza 49,

Bergamo 42,

Pavia 19,

Mantova 13,

Varese 12,

Cremona 11,

Lodi 10,

Sondrio 8

Lecco 7