Covid a Como, i dati del 20 marzo: 316 nuovi casi

Sono 4.810 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore secondo i dati diffusi da Regione Lombardia e Protezione Civile, come di consueto, nel pomeriggio di sabato 20 marzo 2021. I tamponi effettuati sono stati 56.383, dunque l'indice di positività è dell'8,5%. A Como e provincia i nuovi casi sono 316.

Tornando alla Lombardia, le persone attualmente ricoverate con sintomi negli ospedali regionali sono 6.891, cioè 95 in più; quelle ricoverate nei reparti in terapia intensiva sono 791, cioè tre in più. Un incremento che, si ricorda, è dato dalla differenza tra i nuovi ricoverati e coloro che, nel frattempo, sono stati dimessi. Questi ultimi sono stati 1.185 in Lombardia nelle ultime 24 ore. Settantotto, infine, le persone che, purtroppo, sono decedute a causa del Covid in Lombardia sempre nelle ultime 24 ore.

I dati per provincia in Lombardia

Milano 1.335

Brescia 757

Monza e Brianza 588

Varese 355

Bergamo 338

Cremona 239

Mantova 236

Pavia 227

Lecco 159

Sondrio 94

Lodi 77