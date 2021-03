Covid a Como, i dati del 19 marzo: 406 nuovi casi

Sono state trovate altre 5.518 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di venerdì 19 marzo, i casi (123 in meno rispetto a ieri) sono emersi analizzando 64.999 tamponi; il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è dell'8.49 %. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari covid (+52) e anche in intensiva (+2). In totale in terapia intensiva in Lombardia ci sono 788 pazienti covid.

A Como e provincia i nuovi casi sono 406, ieri erano 351.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 64.999 (di cui 44.851 molecolari e 20.148 antigenici) totale complessivo: 7.591.271

- i nuovi casi positivi: 5.518 (di cui 202 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 558.572 (+3.603), di cui 5.569 dimessi e 553.003 guariti

- in terapia intensiva: 788 (+2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.796 (+52)

- i decessi, totale complessivo: 29.631 (+80)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.471 di cui 543 a Milano città;

Bergamo: 342;

Brescia: 909;

Como: 406;

Cremona: 204;

Lecco: 240;

Lodi: 72;

Mantova: 267;

Monza e Brianza: 610;

Pavia: 323;

Sondrio: 92;

Varese: 451