Covid a Como, i dati del 19 luglio: 5 nuovi casi

Diminuiscono ancora i ricoveri in intensiva in Lombardia

Diminuisce il numero dei ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 11.621 tamponi effettuati, sono 208 i nuovi positivi (1,7%). a Como e provincia i nuovi casi sono 5. Procede anche la campagna vaccinale e, come annunciato, tra due giorni la Lombardia dovrebbe raggiungere l'immunità di comunità. La settimana si preannuncia importante anche per le decisioni inerenti il Green Pass, il cui utilizzo per molte attività (stadi, discoteche sicuramente sui ristoranti al chiuso stanno decidendo) servirebbe a evitare un'altra ondata. Come osservano in molti comunque i tasso di ospedalizzazione non è preoccupante.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 11.621, totale complessivo: 12.143.485

- i nuovi casi positivi: 208

- in terapia intensiva: 30 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 138 (+3)

- i decessi totale complessivo: 33.810 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 100 di cui 64 a Milano città;

Bergamo: 1;

Brescia: 9;

Como: 5;

Cremona: 10;

Lecco: 3;

Lodi: 3;

Mantova: 10;

Monza e Brianza: 3;

Pavia: 4;

Sondrio: 0;

Varese: 41