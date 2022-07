Covid, i dati a Como e provincia del 5 luglio: 961 nuovi casi

A Como e provincia i nuovi casi di covid riscontrati oggi 5 luglio 2022 sono 961.

Poco più di 19mila i nuovi positivi al covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino diramato da regione Lombardia, come di consueto, nel pomeriggio di martedì 5 luglio. I tamponi effettuati sono stati 72.586, i positivi sono 19.037, per un tasso di positività del 26,2 per cento

Crescono i ricoverati: sono ora 26 in terapia intensiva (+1) e 1.103 in terapia non intensiva (+76). I decessi per covid in un giorno sono stati 7.