Covid a Como, i dati del 24 settembre: 15 nuovi casi. La Lombardia è sotto controllo

In Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 53.571 tamponi effettuati, sono 488 i nuovi positivi (0,9%). A Como e provincia i nuovi casi sono 15, ieri erano 30. La Lombardia anche secondo la mappa del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie è una zona a basso rischio ed è tornata verde insieme a Piemonte, Valle d'Aosta e Molise. Il resto d'Italia, eccetto Basilicata, Sicilia e Calabria che sono indicate come zone rosse, è arancione. Ma vediamo i dati di oggi, 24 settembre.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 53.571, totale complessivo: 14.705.407

- i nuovi casi positivi: 488

- in terapia intensiva: 60 (-1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 414 (+2)

- i decessi, totale complessivo: 34.004 (+5)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 137 di cui 50 a Milano città;

Bergamo: 30;

Brescia: 57;

Como: 15;

Cremona: 12;

Lecco: 8;

Lodi: 14;

Mantova: 18;

Monza e Brianza: 68;

Pavia: 19;

Sondrio: 13;

Varese: 72