Covid a Como, i dati del 19 dicembre: 129 nuovi casi. In Lombardia i ricoveri in intensiva sotto i 600

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-10) e nei reparti (-161). A fronte di 27.044 tamponi effettuati sono 1.944 i nuovi positivi (7,1%). I guariti/dimessi sono 2.396. A Como e provincia i nuovi positivi sono 129, ieri erano 183.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 27.044 totale complessivo: 4.607.391

- i nuovi casi positivi: 1.944 (di cui 152 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 365.440 (+2.396), di cui 4.384 dimessi e 361.056 guariti

- in terapia intensiva: 592 (-10)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.495 (-161)

- i decessi, totale complessivo: 24.330 (+105)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 700 di cui 283 a Milano città;

Bergamo: 112;

Brescia: 248;

Como: 129;

Cremona: 73;

Lecco: 46;

Lodi: 27;

Mantova: 144;

Monza e Brianza: 145;

Pavia: 121;

Sondrio: 56;

Varese: 80