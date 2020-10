A Como i nuovi contagi sono 31 contro i 154 di ieri

Circa 15 mila tamponi contro i 30 mila del giorno precedente ma il calo dei contagi a Como, oggi solo 31 casi, è nettamente superiore al minor numero dei tamponi. Un dato che di per sé non ha molto valore ma lascia almeno sperare in un abbassamento della curva dei positivi, magari anche grazie alle nuove misure intraprese ieri del governo. Lo vedremo già domani quando i tamponi torneranno nella norma settimale, solitamente attestata sopra i 30 mila giornalieri.

Questi i dati ufficiali forniti da Regione Lombardia

- i tamponi effettuati: 14.577, totale complessivo: 2.516.861

- i nuovi casi positivi: 1.687 (di cui 111 'debolmente positivi' e 12 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 86.738 (+341), di cui 1.718 dimessi e 85.020 guariti

- in terapia intensiva: 113 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.136 (+71)

- i decessi, totale complessivo: 17.084 (+6)



I nuovi casi per provincia



Milano: 814, di cui 436 a Milano città;

Bergamo: 23;

Brescia: 39;

Como: 31;

Cremona: 50;

Lecco: 36;

Lodi: 48;

Mantova: 13;

Monza e Brianza: 265;

Pavia: 70;

Sondrio: 17;

Varese: 206.