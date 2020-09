Coronavirus, in Svizzera per fare scorta di idrossiclorochina: pulmino organizzato anche da Como

Sono arrivati addirittura a noleggiare un pulmino per andare a Chiasso a procurarsi idrossiclorochina, l'antimalarico (conosciuto anche come Plaquenil) usato nel trattamento anti-Covid-19. Come riportato su Repubblica.it, sarebbero interi nuclei famigliari a spostarsi soprattutto da Como, Varese e Novare verso il Canton Ticino per poter acquistare il farmaco. L'Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) ha sospeso l'utilizzo dell'idrossiclorochina in Italia in seguito ad una ricerca pubblicata su Lancet (una rivista scientifica inglese di ambito medico pubblicata settimanalmente dal Lancet Publishing Group, edita da Elsevier) ma poi smentita dagli stessi autori.

Ricordiamo che in Italia questa medicina veniva utilizzata soprattutto nelle fasi inziali della malattia e per le cure domiciliari del Covid. Il 26 maggio, dopo l'articolo, l'Aifa ha deciso di rimettere ai medici la responsabilità per la somministrazione di questo farmaco. Chiaramente questa decisione ha messo in crisi il sistema curativo e i medici si sono trovati nella posizione di non prescriverlo fino allo stop totale dell'utilizzo del Plaquenil per prudenza. Nonostante i vari appelli, l'Aifa non è tornata indietro sulle sue decisioni.

Da qui è cominciata la corsa alla Svizzera, dove il medicinale è legalmente commercializzato. Già da tempo intere famiglie e centinaia di persone sono andate in Svizzera per acquistarlo. Il noleggio del pulmino è stato solo l'ultimo di molti viaggi, il simbolo più evidente che qualcosa non funziona o che la paura di non avere le dovute cure, in Italia, sia papabile. Da due mesi la richiesta di idrossiclorochina nelle farmacie svizzere è davvero forte e deriva principalmente dai nuovi "turisti dei farmaci", che varcano il confine solo per comprare idrossiclorochina.