Torna l'autocertificazione in Lombardia: con il coprifuoco servirà per circolare dalle 23 alle 5

Nessuno ne sentiva la mancanza ma con le nuove restrizioni chieste ieri dalla Lombardia tornerà certamente l'autocertificazione. Entro domani il governo vaglierà le richieste provenienti da Regione e dai tutti comuni lombardi e con l'entrata in vigore del coprifuoco, data per certa. dalle 23 alle 5 si potrà uscire dalla propria abitazione solo per lavoro o comprovata urgenza. Nessun altro motivo.

Appena ottenuto il benestare da Roma, l'ordinanza verrà firmata l’ordinanza en tornerà dunque in auge da giovedì 22 ottobre il modulo di autocertificazione esattamente come previsto nel periodo di lockdown. Sarà dunque il Viminale a fornire le indicazioni attese già oggi con la circolare ai prefetti che attua il Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e in Lombardia le ulteriori strette chieste da Fontana e Guerra.

Nel modulo di autocertificazione anche in questo lockdown notturno si dovranno ovviamente specificare le proprie generalità e indicare il motivo per cui si esce di casa dopo le 23. Se i motivi sono di lavoro si dovrà indicare il luogo di destinazione. Se si tratta invece di motivi di urgenti personali dovrà essere specificata la ragione, la destinazione e la durata dell’uscita, in modo da consentire alle forze dell’ordine le verifich del caso.