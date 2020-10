Porlezza, sala slot aperta nonostante il divieto: multato il titolare

Era aperta e lavorava nonostante l'ordinanza regionale del 16 ottobre vieti l'apertura delle sale giochi. La sala Village Slot di Porlezza è stata multata dagli agenti della polizia amministrativa della Questura di Como che negli ultimi giorni, in accordo con la prefettura, ha intensificato i controlli per reprimere e prevenire eventuali violazioni alle norme anti-covid, intensificate recentemente dai nuovi provvedimenti (dpcm, ordinanza del ministero della salute e ordinanza regionale).

Il titolare dell'attività di gioco d'azzardo è stato multato con una sanzione da 400 euro anche per violazione di alcune norme anti-covid, come la misurazione della temperatura dei dipendenti. Ovviamente la sala slot è stata costretta a chiudere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.