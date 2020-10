Nuovi controlli anti-covid: chiusi due esercizi pubblici a Como e a Montano Lucino

Non si fermano i controlli della polizia della Questura di Como sugli esercizi commerciali per verificare e sanzionare eventuali violazioni alla normativa anti-covid. Nella serata del 9 ottobre 2020 alcuni equipaggi della Questura in collaborazione con personale della Guardia di Finanza, hanno controllato e sanzionato tre esercizi pubblici, due a Como in via Milano e in piazza San Rocco e uno a Montano Lucino. Per i titolari è scattata la sanzione amministrativa di 400 euro (ridotta a 280 euro se pagata entro 5 giorni) per il mancato rispetto delle norme previste per il contenimento del contagio da covid-19.

L'esercizio commerciale di via Milano e quello di Montano Lucino sono stati sanzionati anche con la sospensione dell'attività per 3 giorni al fine di impedire la reiterazione delle numerose violazioni accertate.

Il personale della Guardia di Finanza ha elevato, inoltre, alcune sanzioni amministrative per violazioni in materia di evasione fiscale per il riscontro della mancata emissione di scontrini.

