Controlli anti-covid a Como e provincia: 106 persone multate nell'ultima settimana

Nell'ultima settimana - dal 20 al 26 marzo - le forze dell'ordine di Como e provincia hanno effettuato controlli a tappeto per verificare il rispetto delle normative anti-covid. Per la precisione sono stati impegnati ben 368 uomini e donne di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Ecco il resoconto dei controlli:

Veicoli controllati n. 548

2.592 persone identificate e controllate

106 persone sanzionate per violazioni alla normativa covid

4 persone denunciate per reati vari

285 esercizi commerciali controllati



8 esercizi commerciali sanzionati per violazione della normativa covid2 esercizi commerciali temporaneamente chiusi