Como, i vigili dirigono il traffico pedonale nei percorsi stabiliti

Ed ecco che oggi, 19 dicembre, come annunciato, la viabilità pedonale di Como centro sarà icanalata in percorsi stabiliti. Questo per evitare assembramenti come avvenuto lo scorso fine settimana. La polizia locale è già all'opera per dare indicazione a cittadini e turisti su come muoversi correttamente per le vie della città .

Il percorso da seguire sarà in senso anti-orario lungo via Luini (da via Cinque Giornate fino a via Indipendenza), via Indipendenza (da via Luini a Via Vittorio Emanuele), via Vittorio Emanuele (da via Indipendenza a Piazza Duomo), via Cinque Giornate (da piazza Duomo a via Luini).

L'obbligo di camminamento in senso antiorario vige sabato 19 dicembre (San Dario) e domenica 20 dicembre 2020, dalle ore 14.30 alle ore 19.30.