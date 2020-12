Como, sensi unici pedonali per evitare assembramenti in centro storico

Ci mancava il senso unico a piedi. Eccolo servito dal Comune di Como, che annuncia: "In seguito alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e del tavolo tecnico in Questura, è emersa la necessità di adottare provvedimenti per evitare assembramenti in alcune vie e piazze del centro storico, in particolare durante il fine settimana. Per questa ragione è stata predisposta un'ordinanza sindacale che disciplina la circolazione pedonale in città murata nei pomeriggi di sabato 19 e domenica 20 dicembre":

"Dalle ore 14,30 alle ore 19,30 è istituito il senso unico pedonale in senso antiorario lungo le seguenti vie del centro storico: via Vittorio Emanuele (tratto da via Indipendenza a piazza Duomo), via Cinque Giornate (tratto da piazza Duomo a via Boldoni), via Luini (tratto da via Boldoni a via Indipendenza), via Indipendenza (tratto da via Luini a via Vittorio Emanuele). In queste vie sarà vietata anche la circolazione dei veicoli a motore (anche autorizzati in ztl), delle biciclette, dei monopattini, e degli acceleratori di andatura in generale. Chi deve accedere con un veicolo a motore a un parcheggio privato nelle vie oggetto dell’ordinanza potrà sostare nell’area alberata di piazza Roma".