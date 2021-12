Sospesi ancora i tamponi a pagamento in via Napoleona e a Menaggio

Code lunghissime e difficoltà dovute ai tamponi in queste feste natalizie. Per questo sono stati sospesi ancora una volta i tamponi a pagamento in via Napoleona e anche presso il punto Tamponi di Menaggio. Per evitare disagi la priorità viene data a coloro che sono prenotati per gli aspetti di sanità pubblica (sintomatici, fine quarantena, contatti...).

Si stanno organizzando, per essere operative nei prossimi giorni, delle postazioni per tamponi a pagamento (ma con prenotazione!) nel Comasco per cercare di sopperire alle esigenze di tutti.