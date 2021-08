"Ho fatto il vaccino": 25mila spille ai giovani comaschi per sostenere la campagna vaccinale

20mila spille segnaletiche con lo slogan “Ho fatto il vaccino” e 5mila, in edizione limitata, con lo slogan “Back to freedom” saranno consegnate gratuitamente a partire da oggi, sabato 21 agosto, negli Hub di Asst Lariana a tutti i giovani under 30 vaccinati. L’iniziativa è stata promossa da un gruppo di ricerca in scienze sociali, coordinato dal dottor Nicolò Tomaselli, con l’obiettivo di sostenere la campagna vaccinale nell'area comasca. Asst Lariana, da parte sua, organizza e gestirà la distribuzione delle spille all’interno dei propri Centri vaccinali, ossia in via Napoleona a Como e a Lariofiere ad Erba.

“Può una forma di segnalazione sociale, come una spilla, indurre un numero maggiore di individui a completare il ciclo di vaccinazioni contro il Covid-19? - osserva Nicolò Tomaselli - I risultati di ricerche rigorose indicano che l'introduzione di una semplice forma di comunicazione, una spilla così come un braccialetto colorato, rende visibile lo stato di avvenuta vaccinazione dell'individuo e agisce così da catalizzatore per la comunità di cui quell'individuo è parte”. “Da questa premessa - prosegue Tomaselli - è nata l’idea di promuovere un’iniziativa a sostegno della campagna vaccinale. Abbiamo pensato a delle spille segnaletiche per i giovani, la cui produzione è stata presa in carico da un gruppo di sponsor privati del territorio comasco e ringrazio in particolare PricewaterhouseCoopers Italia che ha da subito creduto in questa iniziativa. Per amplificarne la portata mediatica l’associazione giovanile lariana SFM (Sefemm) ha concepito e promosso un’apposita campagna di comunicazione sui canali social”.

“E’ molto importante diffondere tra i giovani il valore, il significato e la cultura della vaccinazione - sottolinea il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi - Ben vengano, quindi, tutte le iniziative che possono contribuire a motivare ad aderire alla campagna”.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile consultare il sito https://www.eppela.com/ spillevaccinocovid