Covid, la triste beffa dei parchi: sono aperti, ma ai bambini è vietato giocare

Un esempio sono i giardini di via Vittorio Emanuele in centro storico a Como

Cancello spalancato, ma i giochi sono vietati. A scanso di equivoci il Comune ha "impacchettato" con nastro rosso altalene, scivoli e giostrine e ha affisso qua e là un avviso: "Ai sensi dell'ordinanza di Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021 l'uso delle aree attrezzate per lo sport e il gioco non è consentito dal 4 al 14 marzo 2021". I genitori ancora ignari di questo divieto hanno avuto un bel da fare a tenere fermi i loro figli di due o tre anni e spiegare loro che sebbene il parco - come quello di via Vittorio Emanuele a Como - sia accessibile, a loro i giochi è consentito solo guardarli.