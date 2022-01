Bollettino covid del 14 gennaio, a Como 1998 casi. 115 morti in Lombardia

A fronte di 214.163 tamponi effettuati, sono 33.856 i nuovi positivi (15,8%). A Como e provincia i nuovi casi sono 1998, ieri erano 2261.

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. La variante Omicron, che in alcune aree ha già sostituito la Delta, ha portato a un nuovo, importante, aumento dei positivi ma la regione è rimasta ancora in zona gialla, anche se ha sfiorato quella arancione.

In terapia intensiva i ricoveri attuali sono 262 (+5 nelle ultime 24 ore). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.469 (+17 tra giovedì e venerdì). Altissimo il numero delle vittime: 115 persone sono morte nelle ultime 24 ore, i decessi, totale complessivo, sono 35.777.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 214.163, totale complessivo: 27.463.252

- i nuovi casi positivi: 33.856

- in terapia intensiva: 262 (+5)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.469 (+17)

- i decessi, totale complessivo: 35.777 (+115)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 10.450 di cui 4.188 a Milano città;

Bergamo: 2.999;

Brescia: 4.473;

Como: 1.998;

Cremona: 1.087;

Lecco: 897;

Lodi: 821;

Mantova: 1.433;

Monza e Brianza: 2.709;

Pavia: 1.855;

Sondrio: 961;

Varese: 2.976