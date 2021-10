Como, Giro di Lombardia: nessuna interruzione per i vaccini all’Hub di via Napoleona

Nella giornata di domani, 9 ottobre, si svolgerà la 115 edizione del Giro di Lombardia con partenza da piazza Cavour alle 10.20. Il percorso prevede il passaggio lungo le seguenti vie: piazza Cavour, via Plinio, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele II, piazza Medaglie d’Oro, via Giovio, via Cesare Cantù, largo Miglio, pèiazza Vittoria, via Milano, piazza San Rocco, via Napoleona, piazzale Camerlata, via Pasquale Paoli, via Clemente XIII, via Scalabrini. I ciclisti lasceranno il territorio comunale di Como verso le ore 11. La manifestazione non interferirà con le attività di vaccinazione in programma all’Hub di via Napoleona e quand’anche i cittadini prenotati dovessero arrivare in ritardo la somministrazione sarà comunque garantita.

Da giovedì 8 ottobre, lo ricordiamo, negli hub vaccinali di Asst Lariana è possibile effettuare la somministrazione abbinata del vaccino anti Covid e dell’antinfluenzale (si procede con due punture distinte, una sul braccio destro e una sul sinistro, ndr). Le categorie per le quali, in questa fase, è possibile effettuare la co-somministrazione sono: i cittadini over 80 che si sono prenotati per ricevere la dose di richiamo anti Covid (per la prenotazione bisogna accedere alla piattaforma regionale www.prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it e cliccare sul pulsante "Terza dose - Cittadini con età maggiore di 80 anni); i cittadini, immunocompromessi e trapiantati, che si sono prenotati per ricevere la dose addizionale anti Covid (per la prenotazione bisogna accedere alla piattaforma regionale www.prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it e cliccare sul pulsante 'Terza dose - Cittadini trapiantati e immunocompromessi); tutte le persone aventi diritto alla vaccinazione antinfluenzale secondo le indicazioni ministeriali purchè si siano prenotate (sempre attraverso la piattaforma regionale) per ricevere la prima o seconda dose anti Covid. Se non si rientra in una di queste tre categorie, la vaccinazione antinfluenzale sarà somministrata nei centri territoriali all’avvio della campagna dedicata.