Attenzione: falsa campagna informativa per i vaccini under 80 sta girando anche a Como

In queste ultime ore sta girando sia online che come "volantino" un falso calendario con il piano vaccinale per le persone con meno di 80 anni. Asst Lariana avvisa che sono false informazioni e precisa che le adesioni per i cittadini con meno di 80 non sono ancora partite e, per altro, non saranno gestite tramite la piattaforma vaccinicovid.servizirl.it, ma attraverso la piattaforma di Poste Italiane.

In questo momento solo i cittadini over 80 possono aderire alla campagna vaccinale anti covid-19 attraversola piattaforma vaccinicovid.servizirl.it e il supporto delle farmacie.

Regione Lombardia ha istituito il numero verde 800 894 545 a supporto della campagna vaccinale anti-covid.

In foto il calendario falso che sta circolando anche a Como e provincia.