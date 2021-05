Como, controlli norme anti-covid: chiuso centro estetico in via Milano

Ieri giovedì 13 maggio la polizia di Stato e il personale della polizia amministrativa e sociale della Questura, hanno controllato alcuni centri estetici a Como per verificare che non fossero violate le norme anti-covid in essere. Uno di questi, in via Milano è stato chiuso per due giorni. Sul verbale è stato contestato che era assente il cartello informativo per i clienti, non era indicato il numero massimo di persone che potevano accedere e anche le condizioni igieniche non erano a norma. La chiusura servirà ai gestori per rimettersi a norma.