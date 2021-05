Como, riaprono i centri commerciali e gli outlet nel weekend

Ponti a riaprire nel fine settimana tutti i negozi dei centri commerciali in zona gialla e quindi anche a Como e in Lombardia, e non più soltanto i servizi essenziali come finora. La data è oggi, sabato 22 maggio. Un'attesa durata parecchio e un "giro di boa" che i commercianti e le strutture aspettavano e chiedevano da tempo. Considerando anche che il tempo questo fine settimana non promette benissimo, è bene ricordare che c'è questa possibilità.

In Lombardia si parla di 272 punti vendita e 200 mila tra lavoratori diretti e indiretti. "La grande distribuzione - argomenta Alberto Frausin, presidente di Federdistribuzione - è una macchina che, prima della pandemia, non si fermava quasi mai, e proprio nei weekend girava a pieno regime. Negli ultimi mesi, invece, ha accumulato circa 160 giorni di chiusura. Che, nei fine settimana e nei festivi, ha avuto un impatto importantissimo, basta considerare che è in quei giorni che si concentra quasi la metà delle vendite".

La riapertura dei centri commerciali è stata inserita dal governo nell'ambito del decreto firmato il 18 maggio, lo stesso che ha accorciato l'orario di coprifuoco (attualmente alle 23, poi verrà spostato a mezzanotte) e che ha fissato altre riaperture, anticipandone alcune rispetto a quanto già previsto. Per esempio, lunedì 24 maggio riapriranno le palestre. Dal primo giugno, invece, bar e ristoranti potranno ospitare i clienti anche al chiuso e, a partire dalla stessa data, ma solo all'aperto, sarà consentita la presenza di pubblico agli eventi sportivi (non più di mille e, comunque, non oltre il 25% della capienza massima).

Da sabato 22 maggio, dunque, i bar e i ristoranti presenti all'interno dei centri commerciali potranno effettuare servizio al tavolo solo all'esterno dello shopping center; all'interno sarà invece consentito soltanto l'asporto.