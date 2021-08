Bollettino covid, a Como 25 nuovi casi. In Lombardia contagi in calo ma 7 morti in 24 ore

- i ricoverati non in terapia intensiva: 329 (+9)

- in terapia intensiva: 45 (+2)

Nell'ultima giornata ci sono stati due ricoveri in più nelle terapie intensive - adesso arrivate a quota 45 - e nove nuovi ingressi nei reparti ordinari, che al momento ospitano 329 pazienti.

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza coronavirus. Stando al bollettino di oggi, martedì 24 agosto, diffuso nel pomeriggio dalla Regione, nelle ultime 24 sono stati rilevato 518 nuovi positivi a fronte di 41.623 tamponi effettuati. Il rapporto tra casi testati e contagi è quindi dell'1,24%, in calo rispetto al dato di lunedì, che aveva sfiorato il 2%.