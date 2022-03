Bollettino covid del 19 marzo: a Como 589 nuovi casi

Continua a salire, seppure lentamente, il numero dei ricoverati nei reparti ordinari covid degli ospedali della Lombardia. Stabile invece il numero dei ricoveri nelle terapie intensive. Stando ai dati diffusi dalla protezione civile nella giornata del 19 marzo 2023 nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 17 nuovi decessi a causa del covid.

I dati del 19 marzo 2022

- i tamponi effettuati: 67.165, totale complessivo: 34.163.953

- i nuovi casi positivi: 8.052

- in terapia intensiva: 59 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 880 (+22)

- i decessi, totale complessivo: 39.043 (+17)

I dati per provincia

Milano: 2843

Brescia: 890

Varese: 794

Monza e della Brianza: 633

Bergamo: 472

Como: 589

Pavia: 408

Mantova: 291

Cremona: 261

Lecco: 279

Lodi: 132

Sondrio: 115