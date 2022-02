Bollettino covid del 19 febbraio: a Como 351 nuovi casi. Moratti: "La Lombardia è da zona bianca"

Sono 5.231 i nuovi casi oggi in Lombardia, con 12.485 dimessi/guariti e 49 morti. Secondo il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, sono stati eseguiti 69.315 tamponi, per un tasso di contagio dell'7,55%;

Diminuiscono i pazienti covid negli ospedali della Lombardia: 156 quelli in terapia intensiva (uno in più rispetto al giorno precedente), 1.391 quelli nei reparti ordinari (-132 rispetto al giorno precedente).

A Como e provincia, nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 351 nuovi casi.

La Lombardia, che soltanto un paio di settimane fa era a un passo dalla zona arancione, è pronta a tornare in zona bianca. La nostra regione era stata messa in zona gialla il 3 gennaio, quando è sopraggiunta la variante Omicron. Ora siamo nuovamente vicini alla fascia di rischio più bassa dell'emergenza coronavirus

La Lombardia, a oggi, sabato 19 febbraio, è perfettamente in regola con i dati. In terapia intensiva ci sono 155 pazienti - al di sotto del 9% di occupazione - e i reparti ordinari stanno curando 1.523 persone, anche in questo caso sotto la soglia stabilita.

Il prossimo venerdì, 25 febbraio, il classico monitoraggio dell'istituto superiore di sanità pubblicherà i dati regionali e poi dal lunedì successivo, 28 febbraio, la regione si colorerà di nuovo di bianco. Non saranno molte le differenze ma è comunque un segnale che attesta che la quarta ondata è quasi superata. Tanto che, venerdì sera, l'assessore al welfare del Pirellone, Letizia Moratti, ha già anticipato il futuro: "Con un 14,6% di occupazione dei posti letto in area medica e un 8,6% nelle terapie intensive, un Rt regionale a 0,62 e un’incidenza che scende rapidamente si disegna un quadro che colloca saldamente la Lombardia in zona bianca"

I dati di oggi, sabato 19 febbraio

i tamponi effettuati: 69.315

i nuovi casi positivi: 5.231

in terapia intensiva: 156 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.391 (-132)

i decessi, totale complessivo: 38.286 (+49)

I dati per provincia

