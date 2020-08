Attività di recupero, il 2 settembre a Como le scuole non riaprono

Diversamente da quanto annunciato a giugno, gli studenti delle elementari e delle medie non ritorneranno a scuola il 2 settembre. Ancora una volta saltano i programmi di migliaia di famiglie che avevano programmato il ritorno dalla vacanze proprio in funzione di ciò. Ieri però molti itsituti, come ad esempio il distretto IC Como Lago, scuola primaria e secondaria, hanno diffuso un comunicato alle famiglie che cambia tutto. Eccolo di seguito integralmente.

"Le attività di didattica integrativa e di recupero, così come le attività di accoglienza delle classi prime già calendarizzate a far data dal 2 settembre p.v. sono SOSPESE. Le stesse attività verranno effettuate a partire dal 14 settembre, alla riapertura ordinaria delle lezioni.

Si tratta di una decisione presa a fronte della pubblicazione delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, documento elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità insieme al Ministero della Salute e al Ministero dell’Istruzione. Tale documento, infatti, stabilisce protocolli molto dettagliati e rigidi per la gestione di eventuali casi sintomatici tra il personale della scuola o tra gli alunni, protocolli che devono essere coordinati da ATS Insubria e dal Dipartimento di Prevenzione che la stessa ATS è tenuta ad attivare.

Trattandosi di indicazioni nuove e non essendo ancora giunta da ATS alcuna comunicazione su come muoversi, si ritiene opportuno, in via precauzionale, attendere che la stessa venga emanata in tempo utile per l’avvio delle lezioni il 14 settembre".