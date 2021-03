Ats Insubria, i dati: "In provincia di Como si intravede la discesa"

Ottime notizie per le Rsa: "Oggi (grazie ai vaccini) nelle province di Como e Varese ci sono 36 positivi rispetto ai 568 di soli due mesi"

Numeri ancora in crescita nel territorio Insubria, più a Varese che a Como ma sembrerebbe, o almeno così auspica il direttore sanitario di Ats Insubria Giuseppe Catanoso, che stiamo raggiungendo il picco o addirittura che lo stiamo quasi cavalcando. Queste le sue parole:

«I nuovi positivi sono ancora in crescita - ha spiegato Catanoso - e la crescita è numericamente maggiore in provincia di Varese che in quella di Como. Ma l'analisi delle curve ci dice che stiamo arrivando al picco. La speranza è di vedere segni di discesa dalla prossima settimana».

Nel periodo preso in esame da Ats Insubria (dal 12 al 25 marzo) in provincia di Como i nuovi positivi sono stati 2002 a fronte di 21.385 tamponi effettuati, che equivale ad un’incidenza di 341,17 positivi ogni 100mila abitanti. Nei dati forniti sempre da Ats Insubria l'11 marzo (per dare un metro di comparazione) sul territorio lo stesso indice era a 333,84. A Varese questo dato è cresciuto maggiormente (da 222,50 a 288,51).

Bene le Rsa dove sono stati vaccinati ospiti e operatori

Ottime notizie invece per le Rsa che cominciano a vedere i primi importanti risultati dopo le vaccinazioni. A parlere è Ettore Presutto, direttore sociosanitario:

«Abbiamo analizzato l’andamento della positività nelle Rsa, dove sono stati vaccinati sia ospiti che operatori da metà gennaio in poi, ad eccezione di chi era ancora positivo. Oggi nelle due province (Como e Varese) ci sono 36 positivi rispetto ai 568 di soli due mesi fa: solo 34 asintomatici e 2 sintomatici. A Como si è passati da 315 positivi a 30 (28 asintomatici e 1 sintomatico). Questo sottolinea l’efficacia del vaccino nelle comunità dove si è portata avanti la campagna vaccinale a tappeto».