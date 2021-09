Asst Lariana: "Appuntamenti per il vaccino sia a Como che a Erba per tutte le fasce di età"

La querelle sulle prenotazioni continua. Dopo la nota di ieri di Orsenigo, esponente al pirellone del Pd, è prontamente arrivata la replica dal Sant'Anna: "In merito alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere regionale Angelo Orsenigo sulle procedure di prenotazione del vaccino, Asst Lariana osserva che quotidianamente per gli Hub di propria competenza, via Napoleona a Como e Lariofiere ad Erba, il sistema rileva prenotazioni di prime dosi per tutte le fasce di età, studenti compresi. La disponibilità di appuntamenti è garantita in 24/48 ore in entrambi gli Hub. In particolare per la fascia 12-19 anni, nella settimana dal 24 agosto al 2 settembre nella provincia di Como risultano complessivamente prenotati 1926 ragazzi: a Lariofiere ad Erba 690, in via Napoleona 504, a Lurate Caccivio 418, a Mariano Comense 246, a Gravedona 68. Con l’occasione si ricorda che possono presentarsi direttamente senza appuntamento negli Hub vaccinali di via Napoleona e di Lariofiere (aperti dalle 8 alle 20 tutti i giorni) tutte le persone appartenenti alle seguenti categorie: over 60, personale sanitario, personale scolastico e universitario (insegnanti, Ata, collaboratori scolastici, personale amministrativo, volontari…). La battaglia contro il Covid si può vincere solo insieme e cooperando tutti per lo stesso obiettivo.

La controreplica di Orsenigo

“Quanto dichiara l'Asst Lariana non esclude quanto evidenziato nella mia precedente nota - dice Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito Democratico che continua - Collegandosi da Como città per prenotare una dose di vaccino, le possibilità proposte sono solo su Lariofiere, (vedi immagine allegata). Questo accade da giorni ed è evidentemente una falla del sistema tecnologico, che tra l'altro accetta prenotazioni anche per chi non ha ancora 12 anni compiuti. Provare per credere e magari correggere” conclude il consigliere.