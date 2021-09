Vaccino covid, gli over 12 di Como dirottati a Lariofere e non in via Napoleona

La situazione non è chiara e non si capisce se in effetti si tratti di una questione logistica o di un banale probelma informatico. Intanto gli studenti over 12 che attraverso i genitori avessero deciso di vaccinarsi non possono farlo in via Napoleona ma solo nell'hub di Lariofiere. "Tra una manciata di giorni - denuncia il consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo. inizieranno le scuole, ma da due settimane l’hub di riferimento di Como, Villa Erba, è stato chiuso. Chiunque voglia vaccinarsi a Como e dintorni, quindi anche gli studenti che nelle altre regioni di Italia a dire il vero non necessitano nemmeno di prenotazione, dovrebbe essere indirizzato verso gli ambulatori di via Napoleona. Peccato però, che accedendo dalla piattaforma di Regione Lombardia, da giorni l’unico hub disponibile risulta essere Lariofiere a Erba".

"Non si capisce bene il perché, se si tratti di un problema di struttura o di sistema informatico. Lo stesso sistema informatico che, in effetti, consente la prenotazione del vaccino anticovid anche a chi i 12 anni non li ha ancora compiuti e che quindi non dovrebbe ancora vaccinarsi. Fare chiarezza e semplificare le procedure, in questo momento è quanto mai importante - aggiunge il consigliere - Prendersi cura dei cittadini passa anche da qui, dall’aiuto, dalla vicinanza e comprensione nei momenti di difficoltà. Come sarebbe bello un anno scolastico che iniziasse in un modo più inclusivo, sostenibile e gratuito. Magari con i trasporti e i libri gratuiti per gli studenti. Alcune regioni lo hanno già realizzato, perché Regione Lombardia non sostiene le famiglie e non crede nei giovani?”.