Como, fare i biglietti per il battello è pericoloso: intervengono i vigili

20 agosto 2022, Como centro. Molta gente è in coda per fare il biglietto dei battelli. Troppa gente, dal momento in cui la fila non riesce a essere contenuta sul marciapiede e alcune persone finiscono in mezzo alla strada. Anche i passanti per andare oltre la biglietteria, come si vede chiaramente dal video, invadono la corsia dove le macchine devono a tratti schivare i pedoni per non investirli. Una situazione che è andata fuori controllo tanto che è stato richiesto l'intervento dei vigili (foto sotto) che sono andati a regolarizzare questa situazione potenzialmente molto pericolosa, non solo per i pedoni ma anche per chi è alla guida della macchina e si ritrova a fare un vero e proprio slalom, con persone che, inaspettatamente, invadono le corsie, con il rischio anche di andare a tamponare le altre macchine.