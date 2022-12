Julia, il cane con la zampa tranciata è a Como e ha bisogno di aiuto

La piccola Julia è stata molto sfortunata nella sua vita ma poi ha trovato le volontarie di Como Scodinzola che le stanno regalando una nuova possibilità. È stata trovata in un campo con una zampa tranciata, quasi sicuramente da una falciatrice. La ferita si era rimarginata a modo suo e già il fatto che non sia morta per un'infezione è un piccolo miracolo.

L'ipotesi delle volontarie di Como Scodinzola, che nel frattempo l'hanno raccolta, accudita e curata, è che la piccola stesse dormendo nell'erba e che qualcuno le sia passato sopra con la falciatrice. Guardiamo il futuro di questa creatura. La buona notizia è che con una protesi potrà avere una vita normale. Per le spese della protesi (470 euro circa) si era offerta una persona che poi si è tirata indietro. Quindi se volete potete aiutare Como Scodinzola con una piccola donazione per Julia (qui il sito) o meglio ancora andare il 15 dicembre alla casetta dell'associazione che sarà a Como, vicino al Broletto, e acquistare un calendario o un panettone. Ma, come ripetiamo sempre, i soldi non sono tutto. L'appello in questo momento lo rivolgiamo a chi volesse tenere in stallo la cagnolina nel periodo post operatorio che sarà molto delicato. Come ci spiega Lucia il problema non è tanto di gestire il cane, che è autonomo, quanto quello di poterle garantire lamun luogo asciutto, diverso dal pavimento bagnato e fangoso di un canile o di un rifugio. Avrà solo una fascia da cambiare e da tenere pulita. Se poi qualcuno le volesse donare una casa per sempre e una nuova famiglia diventerebbe proprio un bel Natale per Julia...

Per informazioni: 346 322 3576, comoscodinzola@gmail.com