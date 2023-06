L'assurdo motivo per cui nessuno vuole questi 2 gattini. Brina e Crio cercano (con urgenza) casa a Como

Tutti che vogliono un gattino, nessuno che vuole adottare Brina e Crio. Il Motivo? Sono troppo vecchi. Questa è la scusa più gettonata per lasciarli lì, in quel box del rifugio di Lilli e il Vagabondo che ogni giorno che passa diventa per loro sempre più caldo e più stretto. Nonostante tutto l'amore e le attenzioni delle volontarie di Como Scodinzola (www.comoscodinzola.it) e della pensione per questi due dolcissimi gatti la situazione si sta facendo pesante.

Allora ve li presentiamo: salvati da piccolissimi da morte certa, sono arrivati a Como, tra le braccia sicure delle volontarie, a 9 mesi. Ora hanno 13 e 14 mesi. Poco più di un anno e quindi sono dei gatti giovanissimi, considerando che di media questi animali vivono tra i 12 e i 18 anni e che loro due sono assolutamente sani. Quindi scartiamo subito questa scusa assurda e senza senso che viene ripetuta dai possibili adottanti che poi li lasciano lì, nel loro box.

Brina è di una dolcezza infinita e con Crio sono una coppia affiatata, abituati a dividere gli spazi e i giochi. L'uno per l'altro ci sono sempre stati e si vogliono molto bene.

Amano le scatole, come tutti i gatti curiosi e le coccole e aspettano solo una famiglia che li ami. Anche se non vengono benissimo in foto (hanno provato a dire anche questo) la loro bellezza è indiscussa. Cercano urgentemente casa a Como. La loro voglia di vivere non può più essere relegata in un box.

L'appello di Como Scodinzola per Brina e Crio

"Davvero un gatto di 1 anno è vecchio? Davvero? Crio è un micio felinamente snob, salvo poi sistemarsi a pochi centimetri a fare capriole e stiracchiamenti. Io resto incantata ogni volta che sceglie di saltare sulla mensola per guardarmi più da vicino o quando segue il filo che gli propongo come gioco. Poi si siede a osservarmi con lo sguardo criptico dei gatti.

Grande giocherellone con la sua compagna di box Brina (maestra di coccole e fusa), sarebbe bellissimo se potessero andare a casa insieme.

Per informazioni via WhatsApp: Barbara 347.0186913, Lucia 346.3223576, Federica 347.9253911".