I 60 gatti della colonia di Cavallasca hanno bisogno di aiuto: "Non li faremo morire di fame"

Sono circa 60 i gatti della colonia di Cavallasca e la situazione sta sfuggendo di mano. Partiamo dal principio: la colonia è regolarmente registrata con Ats e viene gestita da ben 8 anni dal signor Marco Fumagalli. Il signor Fumagalli provvede a loro portandogli da mangiare: paga tutto lui, con la sua pensione. E nonostante non sia sempre facile accudire questi animali che a volte si ammalano, è sempre lui, con l'aiuto di Marialuisa e due ragazze, a comparare medicine e quanto serve. Sotto la pioggia o col sole, estate o inverno i gatti della colonia hanno sempre avuto ciò di cui avevano bisogno. Ora però Marco e Marialuisa hanno bisogno di aiuto. "La prima cosa da fare, ci spiegano, sarebbe quella di sterilizzarli. Nonostante la colonia sia regolarmente registrata, Ats non è mai intervenuta. Adesso i gatti sono circa sessanta ma bisogna fare qualcosa o sarà inevitabile che il loro numero aumenti. Io ho parlato anche con il sindaco e la polizia locale. Non posso, da solo, prendere 60 gabbie: devono intervenire i veterinari e persone del mestiere.

"Per il resto, continua il signor Fumagalli, io "mi faccio fuori la pensione" per loro e continuerò a portargli da mangiare e quanto serve: non li farò morire di fame come qualcuno spera. Mi interessa però ci si occupi della la sterilizzazione".

Marco da anni arriva alla colonia e passa con i suoi amati gatti almeno un'ora al giorno. Mette le ciotole e aspetta che tutti i gatti mangino, controlla che siano al completo e che stiano bene. Il bosco dove i gatti si rifugiavano prima del nuovo assetto urbanistico è sparito. I gatti, legatissimi al territorio, continuano a vivere lì ma i pericoli aumentano: la situazione è a rischio e la soluzione non può essere, come qualcuno ha suggerito a Marco e Marialuisa, di non portargli più cibo così possono tranquillamente morire di fame o sotto una macchina alla ricerca di qualcosa da mangiare.

"Non sono più giovanissimo. Se ci fosse anche qualche volontario che volesse darmi una mano mi può scrivere a questa mail: fumagallimarco53@gmail.com".

C'è poi il mistero di alcuni gatti trovati morti e c'è un altro inverno da passare. È importante che ci si prenda cura di questa colonia che da quasi 10 anni vive lì, in pace, senza nuocere a nessuno.