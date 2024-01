Como, investe un gatto in via Oltrecolle, lo ammazza e scappa: la sua padrona gli scrive una lettera

Martedì 23 gennaio. Il piccolo Lovi, un gatto di 18 mesi, molto curioso, è scappato e si è spinto troppo in là. Non era dove doveva essere ed è stato investito. Erano circa le 14 quando la sua padrona lo ha trovato. Era ancora vivo ma non c'è stato nulla da fare. La ragazza ha scritto una lettera alla persona che ha investito il suo gatto, sperando di sensibilizzare le persone sul significato che gli animali possono avere per chi li ama e li considera come membri della famiglia:

"Volevo scrivere a te che, dopo aver investito il mio gatto, te ne sei andato senza neanche sincerarti se fosse vivo o morto. Spero che tu non ti sia accorto, ma dubito, visto il suo colore bianco cangiante e la modalità in cui l'hai preso! Scrivo a te, ma visto che neanche ti sei degnato di fermarti credo che tu non abbia un animale, non puoi minimamente capire e cosa possa significare! Non era semplicemente un gatto ma molto di più, per quello che mi ha dato e trasmesso, amore incondizionato che a questo punto credo tu non abbia mai provato! Bastava semplicemente che ti fermassi, e forse avrei capito, ma hai preferito andartene.

Ciao mio Lovvino sono contenta che tu abbia conosciuto non sono quel tipo di genere umano, sicuramente tu sapevi cosa fosse l'amore perché ne hai dato tanto dal primo sguardo" (lettera firmata con nome e cognome).

Cosa dice la Legge

In realtà sarebbe un dovere fermarsi per soccorrere qualsiasi animale investito accidentalmente. È quanto stabilito dal Codice della Strada dopo la modifica apportata dalla legge 120/2010. Così recita il comma 9 bis dell’articolo 189: “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643”.

Sicuramente alla nostra lettrice non importa della multa che l'investitore (ancora anonimo) non prenderà mai ma del fatto che forse se si fosse fermato e avesse chiamato i soccorsi il suo Lovi, di soli 18 mesi, avrebbe avuto qualche speranza di salvarsi.