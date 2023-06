Yuli, 12 anni in gabbia: notata in mezzo all'inferno. Cerca casa a Como, ci vuole un miracolo

Data di nascita presunta 1 gennaio 2012 o giù di lì. Si sa, chi arriva da situazioni disperate come questa, un vero compleanno non ce l'ha. Yuli è una dolce nonnina, e le volontarie dell'associazione di volontariato l'Unione Fa la Forza cercano un'adozione del cuore o meglio un miracolo per lei. Per non farci mancare nulla oltre a essere anziana, ha anche un titolo di lesmania abbastanza alto e un rene toccato.

Ma ripercorriamo la storia di questa creatura che ora si trova al Villaggio 4 Zampe di Cermenate (Como).

Catia, la presidentessa dell'associazione, si trovava in un perrera in Spagna con la sua collega Linda. Quando si entra in quel postaccio, ci spiega, lo scopo è quello di salvare chi ha più bisogno.

Fa male guardarli negli occhi, sono tanti, troppi, e soffrono. Yuli era in una gabbia strettissima e Linda l'ha presa in braccio e poi si è girata verso Catia come per dire: "La rimetto dentro? La prendiamo?".

Lo sanno bene le volontarie che rimetterla in quel cancello, data anche l'età, significava condannarla a morte. Da lì non si torna.

"Quindi, continua Catia, prima di dare l'ok per altri è stata scelta lei. Yuli ora non ti succederà più nulla: è una promessa che le ho fatto!". Non è molto il tempo che le rimane, ma si cerca per le un po' di affetto, una vita normale fatta di amore e senza abbandoni.

Solo chi davvero interessato: Catia 340.9184408 Serena 389.6055529 oppure mandando una mail con presentazione della famiglia a: info@unionefalaforza.it

La nostra nonnina ora è in Italia, al Villaggio a 4 Zampe di Cermenate (Como) e dimostra già tanta gratitudine. Si affida nelle braccia di tutti e ha ancora la forze e il coraggio di amare.

Sito: www.unionefalaforza.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/groups/www.unionefalaforza.it/?ref=share_group_link