Duca, il cane di un cacciatore abbandonato nel bosco: cerca casa a Como

Duca era il cane di un cacciatore ma lui non era proprio portato per quella attività: non era molto utile, agile e collaborativo per la caccia e quindi è stato abbandonato in un bosco ancora giovanissimo. Premessa doverosa: questa è la storia di Duca, non di tutti i cani da caccia. Non vogliamo fare una polemica sterile ma semplicemente trovare una casa per questo dolcissimo animale che ora si trova ospite al Villaggio 4 Zampe di Cermenate, Como. Duca è molto depresso e ha davvero bisogno di una famiglia.

Racconta la volontaria Mariangela che ha seguito l'iter di Duca dall'Abruzzo al Comasco:

"Duca, un patatone di mezz’età, inizialmente timido ma dolcissimo con chi conosce. Tranquillo in passeggiata, tranquillo durante la giornata, a lui basterebbe un cuscino morbido in casa e un giardinetto per sdraiarsi al sole nelle tiepide giornate primaverili. Naturalmente i giretti sono sempre graditi, ma senza affannarsi troppo: le corse lasciamole agli aitanti! A lui basta qualche buon odore da seguire!

Il dolce Duca è compatibile con tutti i cani e vi aspetta pazientemente (ma non fate passare troppo tempo eh!) a Cermenate al Villaggio a 4 zampe."

Per appuntamenti Elena 333.9030095 o Mariangela 333.3348459